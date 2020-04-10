بعد رحيل الباز.. أبرز من قدموا برنامج "90 دقيقة" الشهير على قناة "المحور"





ويعتبر "90 دقيقة" واحدًا من أقدم برامج التوك شو فى مصر، حيث كانت أولى حلقاته 12 أغسطس 2006، وكذلك كان من أنجحها أيضاً، حيث حصل بعد بداية إذاعته بحوالى 4 أشهر على أحسن برنامج توك شو فى مصر باستفتاء خاص بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2006، متفوقًا بذلك على البرامج المنافسة والتى كانت محدودة وقتها، وهى 3 برامج فقط "الـ10 مساء، والقاهرة اليوم، البيت بيتك"، ويعتبر البرنامج ثانى أقدم برنامج توك شو على الفضائيات المفتوحة بعد العاشرة مساءً.





وفي هذا التقرير يرصد "الفجر الفني" أبرز الإعلاميين الذين قدموا برنامج "90 دقيقة"..





معتز الدمرداش

إعلامى مصري وابن الفنانة كريمة مختار والمخرج نور الدمرداش من مواليد عام 1966، سافر إلى الولايات المتحدة واستمر قي اكمال دراسته هناك لكنه عندما أتيحت له الفرصة قي العمل قي التلفزيون البريطانى انتقل إلى لندن ثم عاد إلى مصر واشتهر بتقديم النشرة الإنجليزية والفرنسية وعمل فترة قي محطة mbc ثم عمل مذيعا في البرنامج الحواري "90 دقيقة" الذي يبث على شاشة قناة المحور الفضائية، قبل ذلك عمل معتز الدمرداش مذيعاً في البرنامج الإخباري الأسبوعي التحليلي أنباء وآراء الذي كان يذاع على القناة الثانية من التليفزيون المصري يوم الجمعة عصراً.





مي الشربيني

بدأت الإعلامية مى الشربيني عام 1993 من خلال قناة الـ «nile.tv»، وعملت في قناة «النيل للأخبار» وكان ذلك العام 1997، وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 قررت انشاء مجلة سياحية في مدينة شرم الشيخ وذلك من أجل النهوض بالسياحة التي عانت في هذا التوقيت من كساد سياحي واضح، لافنة إلى أن تجربة "90 دقيقة" أشهر ذات صدى وتأثير كبير في تكوين شخصيتها الاعلامية.



ريهام السهلى

عملت في بداية مسيرتها الإعلامية في التليفزيون المصري من خلال قناة النيل الدولية في الفترة من عام 1993 وحتى عام 2007 حيث قدمت أشهر برامجها بعنوان NILE DJ، ثم انتقلت للعمل في القناة الفضائية المصرية حيث قدمت فيها العديد من برامج المنوعات منها "الغنوة" و"نجوم الدراما" و"ثقافة وإبداع".





وقد اكتسبت شهرتها على نظاق أوسع حينما اتجهت لقناة المحور لتشارك في تقديم برنامج 90 دقيقة مع الإعلامي معتز الدمرداش بدءاً من عام 2006 حتى عام 2013، ثم انتقلت إلى قناة التحرير، وتعمل حاليا في قناة اكسترا نيوز وقدمت برنامج المواجهة.





منى شكر

بعد ما يقرب من شهر ونصف الشهر من انضمامها لقناة «المحور»، انسحبت المذيعة مني شكر من برنامج «٩٠ دقيقة» الذي كانت تقدمه مع معتز الدمرداش وريهام السهلي، وأعلنت المذيعة أنها تركت البرنامج بلا عودة، علي إثر خلافات متعددة بينها وبين معتز الدمرداش المقدم الرئيسي للبرنامج، كان آخرها تعمد الدمرداش تأخير فقرته إلي الثانية عشرة مساء ليستقطع من الوقت الأصلي لفقرة «كشف حساب» التي تقدمها مني، وهو ما تسبب في انسحاب اللواء عمر الشوادفي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات الأراضي، وضيف البرنامج، بسبب تأخير دخوله الاستديو لمدة تزيد علي ٥٠ دقيقة.



إيمان الحصري

إعلامية مصرية بدأت الحصرى، عملها بقناة النيل للأخبار كمراسلة، فى عام 2002، بعد تخرجها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، خاضت تجربة التقديم التليفزيونى من خلال قناة النيل للأخبار أيضا، قبل أن تشارك فى تقديم برنامج "البيت بيتك" فى عام 2006،سافرت فى 2007 إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة للعمل كمراسل حربى لقناة النيل للأخبار، انتقلت الحصرى إلى قناة "الحرة" لتقدم برنامج "هن" والذى تناول كل ما يخص الحياة السياسية والاجتماعية للمرأة، انتقلت مؤخرا إلى قناة DMC ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل برنامجها الجديد.



عقب ثورة يناير قدمت الحصرى برنامجاً على قناة صدى البلد 2012، ولكنه لم يستمر طويلا، فى عام 2013 انتقلت الحصرى إلى قناة المحور لتشارك فى تقديم برنامج "90 دقيقة".



عمرو الليثي

عمرو ممدوح فؤاد الليثي الكناني إعلامي وصحفي مصري ومستشار سابق لرئيس الجمهورية المصرية، ورئيس تحرير جريدة الخميس الأسبوعية، حائز على جائزة اليونسكو في التنمية البشرية، وهو من عائلة لها اهتمامات إعلامية، فوالده هو المنتج ممدوح الليثي.







سيد على

إعلامي وصحفي مصري، يشغل منصب نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، كما أنه مذيع ومقدم برامج علي شاشة قناة المحور.



أسامة منير

مذيع مصري شهير، شارك في تقديم برنامج البيت بيتك في التليفزيون المصري وشارك أيضاً في تقديم برنامج 90 دقيقة على تليفزيون المحور لمدة 6 أشهر ثم عاد لتقديم برنامج "أنا والنجوم وهواك" على إذاعة نجوم FM ويعرض من خلاله المشاكل العاطفية للشباب، كما شارك في بعض الأفلام والمسلسلات والبرامج الأخرى.





محمد مصطفى شردي

برلماني مصري من حزب الوفد الجديد من محافظة بورسعيد، ونجل مصطفى شردي أول رئيس تحرير لجريدة الوفد، ومقدم برنامج القاهرة اليوم مع الإعلامي المصري عمرو أديب. يعمل أيضا ككاتب صحفي ويشغل رئيس مجلسى الإدارة والتحرير لجريدة الوفد، وفي 15 يناير عام 2014 م بدأ بتقديم الموسم العشرين من برنامج على الهوا مع الاعلامية مريم زكي وهو اقدم برنامج توك شو في الوطن العربي ويقدم حاليا برنامج يوم بيوم على شاشة قناة النهار اليوم وهو من اقوى برامج التوك شو في مصر.



معتز بالله عبد الفتاح

إعلامي سياسي مصري وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حاصل على ماجستير العلوم السياسية من جامعة القاهرة وماجستير الاقتصاد ودرجة الدكتوراه في العلوم السياسية من الولايات المتحدة الأمريكية. وعمل في عدد من مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة ومصر، له ثمانية كتب والعديد من المقالات الأكاديمية منشورة باللغتين الإنجليزية والعربية. وهو يعمل حاليا مديرا لمركز بيت الحكمة للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة.



إيمان عز الدين



بدأت علاقتتها بالإعلام منذ الصغر حيث شاركت في العديد من أغاني الأطفال، وقدمت تجربة على التلفزيون المصري وعمرها 12 عاماً تقريباً استمرت فيه لمدة عامين ثم انشغلت بعد ذلك بالدراسة في المرحلة الثانوية، وعندما حصلت على مجموع مرتفع التحقت بكلية الهندسة تحقيقاً لرغبة أهلها على الرغم من أنها كانت ترغب في الالتحاق بكلية الإعلام ، خلال دراستها بالكلية سافرت إلى إيطاليا خريجة فنون جميلة كلية العمارة ،تجيد ثلاثة لغات كما درست الستايلنج وفنون الماكياج خلال عملها في روما حيث كان والدها يعمل كمدير مالي لشركات الشيخ صالح كامل.



تامر عبد المنعم

ممثل وسيناريست وإعلامي مصر، تخرج في المعهد العالي للسينما، قسم (سيناريو)،شقيقه هو الناقد الموسيقي (أشرف عبدالمنعم).

بدأ حياته الفنية بأدوار صغيرة في أفلام مثل: (اضحك الصورة تطلع حلوة) 1998، (شجيع السيم) 2000، و(اتفرج يا سلام) 2001.

حتى شارك في فيلم (أمير الظلام) 2002، مع النجمع النجم (عادل إمام) بالتمثيل وكتابة السيناريو.



في عام 2003 قدم أفلام من بطولته المنفردة، مثل: (أول مرة تحب يا قلبي)، و(المشخصاتي) إلا إنها لم تلق النجاح المتوقع.





محمد الباز

محمد الباز هو كاتب وإعلامي مصري، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدستور، ومقدم برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور الفضائية، وبرنامج باب الله على قناة الغد الفضائية.











قدم الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات المحور بالشكر والتقدير للدكتور محمد الباز على الفترة التي قضاها مقدما لبرنامج ٩٠ دقيقة خلفًا لعدد من كبار الإعلاميين الذين قاموا بتقديم البرنامج على مدار ١٥ عامًا.