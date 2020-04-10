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نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:41 ص
بيراميدز
بيراميدز
عبد القادر عرابي
أفادت تقارير صحفية صادرة اليوم، أن نجم نادي بيراميدز يقترب بشدة من الإنضمام لنادي الزمالك، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لعدة مصادر مقربة من جهاز الكرة بالفريق الأول بنادي الزمالك، فإن أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز ضمن أبرز المرشحين لارتداء قميص نادي الزمالك في الموسم المقبل. 

وجاءت مفاوضات ضم اللاعب بطلب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بفضل إجادته اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر. 

وأضافت التقارير، أن اللاعب لا يمانع في الإنتقال للزمالك، حيث تقدم بطلب لإدارة بيراميدز، للموافقة له بالسماح بالرحيل عن الفريق نحو الزمالك.  

وأكدت التقارير، أن إدارة الزمالك ستقوم بالتحضير لتقديم عرضاً رسمياً لبيرامديز، للحصول على خدمات الدولي المصري.


وإنضم أحمد أيمن منصور لبيراميدز في صيف عام 2018، بعد أن قدم مستويات متميزة رفقة نادي المصري البورسعيدي.

وتم ضم أحمد أيمن منصور للمنتخب الوطني للمرة الأولى على يد المدرب المكسيكي السابق خافيير أجيري، وكان أحد أعضاء الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر الصيف الماضي.

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