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لاعب برشلونة يرفض الرحيل للدوري الصيني

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:39 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
أشار تقرير صحفي أن لاعب خط وسط برشلونة أرتورو فيدال، رفض عرضين للرحيل عن البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شبكة "فوكس سبورتس" العالمية، فإن فيدال رفض عرضين مغريين من الدوري الصيني، بعد إقتراب انتهاء عقده مع برشلونة.

وتابعت الشبكة، أن فيدال بريد الإستمرار في أوروبا، وقد ينتقل لفريق إنتر ميلان الإيطالي خلال الفترة المقبلة، وأن اللاعب في عقده مع البارسا عام واحد.

وتوقف النشاط الكروي في العالم كله بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، وأن اللاعبين ملتزمون بالحجر الصحي، في انتظار عودة المسابقات من جديد.

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