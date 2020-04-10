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بعد أسبوع من طرحها.. "بتوحشيني" لفضل شاكر تقترب من 3 ملايين مشاهدة (فيديو)

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر

طرح النجم اللبناني فضل شاكر، أحدث أغانيه بعنوان "بتوحشيني" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واقتربت الأغنية بعد أسبوع من طرحها، من تحقيق 3 ملايين مشاهدة، حيث حققت تحديدًا حتى الآن أكثر من 2,788,142 مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية
"يعني ايه بحبك يعني انتي الحياة والدنيا والناس والوجود، يعني ايه بحبك يعني مفيش مابينا مسافات مفيش حدود انتي اجمل حاجة فيا انتي روحي ونور عنيا لو تغيبي النور يظلم وأما اشوفك يعود، لما بتوحشيني بحط أيدي على قلبي كأني بضمك ليا واسمع صوتك جوه مني وانا مغمض عينيا وافتكر كل اللي بينا ده اللي بينا مش شوية عيونك فيها فرحة لما ببص ليكي بحس ضحكتلي الحياة وروحي بتبقي رايحه. معاكي لو تغيبي وترجعلي ساعة اللوئ مش مصدق أني شايفك قلبي بيكلم شفايفك انتي حب بيجي مرة واحدة في الحياة".

جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات:محمد الرفاعي وألحان:وليد سعد وتوزيع:علي اباظة ومكس و ماستر:خالد رؤوف وتم التسجيل داخل ستديو صوت الحب.


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