Advertisements

تفاصيل تعذيب الطفلة "آية" على يد والدها بأبوالنمرس (صور)

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:59 ص
الطفلة آية
الطفلة آية
انتقامًا من والدتها.. أقدم أب على تعذيب ابنته الطفلة "آية عبد النبي" البالغة من العمر ١٥ عاما، وتمزيق وجهها البرئ بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وسكب حمض النيتريك المعروف بـ"ماء نار" على وجهها لتشويهها، بعد رفض الأم الانفصال عن زوجها الثاني.

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة تعذيب الطفلة ضحية والدها، فيما استمعت لأقوال الأم، التي أفادت أنها انفصلت عن والد "آية"، منذ عدة اشهر، وكانت آية وأخوتها في حضانتها.

وأفادت التحقيقات، أنه بعد الانفصال تزوجت من رجل آخر، وكانت الغيرة تحرق قلب زوجها، فافتعل مشاكل كثيرة، حتى طالب الأولاد في حضانته، وعندما رفضت رفع قضية حضانة، وبالفعل استلم آية وأخوتها عن طريق الشرطة.

وأشارت والدة الطفلة، عندما طلبت إعادتهم لحضني، طالب مني الانفصال عن زوجي، وعندما رفضت، فوجئت بتعذيب ابنتي "آية" على يديه.

وأمرت النيابة، في وقت سابق بعرص الطفلة على الطب الشرعي، لبيان حجم الإصابات التي لحقت بها، وكتابة تقرير واف.

وأمر النائب العام بالتحقيق في واقعة رصدتها إدارة البيان بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعي التي تداولتها اليوم؛ لتعدي والد طفلة عليها حرقًا بمادة كاوية وضربًا بشفراتٍ حادة -نكايةً في والدتها التي طلقها- محدثًا بها إصاباتٍ متفرقة، وتعريض حياتها للخطر، وقد أمرت النيابة العامة بضبط الأب واستجوابه.

هذا وقد سُلِّمَت الطفلة لوالدتها وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل التابع لمجلس الأمومة والطفولة بفحص حالتها الاجتماعية وإيداع تقرير بها والتوصيات المناسبة، وجرى عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد داود، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بتلقيه بلاغا من الطفلة "آية.ع.ف- 15 عاما " تتهم والدها "ع.ف.م"، بتعذيبها وتمزيق وجهها وحرقها بمياه نار.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين أنها مصابة بعدة جروح قطعية وحروق بالوجه، وحرر محضرا برقم 4181 لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

اقرأ أيضا.. "قلب من حجر".. حبس الأم وحجز الأب في واقعة تعذيب الطفلة "سجدة"
تفاصيل تعذيب الطفلة "آية" على يد والدها بأبوالنمرس (صور)
تفاصيل تعذيب الطفلة "آية" على يد والدها بأبوالنمرس (صور)
تفاصيل تعذيب الطفلة "آية" على يد والدها بأبوالنمرس (صور)
تفاصيل تعذيب الطفلة "آية" على يد والدها بأبوالنمرس (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر الطفلة آية الجيزة ألفجر أخبار أبو النمرس

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 14 ساعة

"اعتقدوا أنها مصدر عدوى".. طبيبة تحرر محضرًا ضد جيرانها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 4 ساعات

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 5 ساعات

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تراجع حالات الوفاة اليومية بـ"كورونا" في أمريكا إلى 1783 شخصا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يتحدث عن أنباء رحيله عن برشلونة ويؤكد حقيقة دفع كفاله خروج رونالدينيو من السجن

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 8 ساعات

نجيب ساويرس: تبرعنا بـ100 مليون جنيه

منذ ساعة

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خال الطفلة "يسر" ضحية التعذيب: والدها هو السبب

إخلاء سبيل ربة منزل المتهمة بتعذيب ابنة زوجها في قها: "وقعت من السلم"

في واقعة "تعذيب مروان".. النيابة تأمر بحجز الأم وإيداع الطفل دار رعاية

في واقعة تعذيب الطفل مروان.. أول رد لوالده بعد إيداعه دور رعاية

بعد إخلاء سبيل الأم.. رحلة عذاب "الطفل مروان" ما بين قسوة وتعذيب والدته وأحضان خالته (تقرير)

ننشر صورة والد الطفلة "سجدة" ضحية التعذيب على يد والدتها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:18 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

10:06 م

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

01:52 ص

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:01 م

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر