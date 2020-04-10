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الأهلي ينفي التدخل في مفاوضات فتحي مع بيراميدز

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
نفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن وجود أي تدخل من قبل المارد الأحمر خلال الأيام الماضية بشأن تعطيل مفاوضات أحمد فتحي مع بيراميدز.

وكان أحمد فتحي قد أعلن مساء الأربعاء الماضي عن رحيله عن الأهلي، بعد رفضه التجديد مقابل 11 مليون جنيه في الموسم، مع منحه شارة قيادة الفريق حتى اعتزاله، ولكن اللاعب رفض العرض وفضل الانتقال لنادي بيراميدز والذي عرض عليه 45 مليون جنيه لمدة 3 مواسم.

وأشارت بعض التقارير أن موقف الأهلي واضح عندما تمنى التوفيق لأحمد فتحي في خطوته المقبلة، وأن الأهلي لم يتدخل في مفاوضات اللاعب مع أي فريق.

حيث ترددت العديد من الأنباء التي تؤكد عن فشل مفاوضات أحمد فتحي مع بيراميدز ورفض الأخير التعاقد مع اللاعب خلال الموسم الجديد.

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