الأهلي ينفي التدخل في مفاوضات فتحي مع بيراميدز

نفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن وجود أي تدخل من قبل المارد الأحمر خلال الأيام الماضية بشأن تعطيل مفاوضات أحمد فتحي مع بيراميدز.



وكان أحمد فتحي قد أعلن مساء الأربعاء الماضي عن رحيله عن الأهلي، بعد رفضه التجديد مقابل 11 مليون جنيه في الموسم، مع منحه شارة قيادة الفريق حتى اعتزاله، ولكن اللاعب رفض العرض وفضل الانتقال لنادي بيراميدز والذي عرض عليه 45 مليون جنيه لمدة 3 مواسم.



وأشارت بعض التقارير أن موقف الأهلي واضح عندما تمنى التوفيق لأحمد فتحي في خطوته المقبلة، وأن الأهلي لم يتدخل في مفاوضات اللاعب مع أي فريق.

