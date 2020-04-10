سيد رجب: أجسد شخصية رجل غامض في مسلسل "تقاطع طريق" للنجمة منى زكي





قال الفنان سيد رجب، إن مسلسل تقاطع طريق" المرتقب عرضه في السباق الرمضاني المقبل يمثل عودة للنجمة منى زكي.





ولفت خلال تصريحات صحفيه إلى أنه يشارك في البطولة محمد ممدوح "تايسون" ومحمد فراج، فيما يجسد هو شخصية رجل غامض يدعى "بدر" وهي شخصية مهمة ومؤثرة ولن تتضح تفاصيلها إلا من خلال الأحداث.





وأضاف: "أتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجميع، وأنا سعيد بالعمل مع الفريق بأكمله خاصة منى زكي، فالعمل معها مختلف هي والمخرج المميز تامر محسن".



