Advertisements

سيد رجب: أجسد شخصية رجل غامض في مسلسل "تقاطع طريق" للنجمة منى زكي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:23 ص
بوابة الفجر

قال الفنان سيد رجب، إن مسلسل تقاطع طريق" المرتقب عرضه في السباق الرمضاني المقبل يمثل عودة للنجمة منى زكي.

ولفت خلال تصريحات صحفيه إلى أنه يشارك في البطولة محمد ممدوح "تايسون" ومحمد فراج، فيما يجسد هو شخصية رجل غامض يدعى "بدر" وهي شخصية مهمة ومؤثرة ولن تتضح تفاصيلها إلا من خلال الأحداث.

وأضاف: "أتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجميع، وأنا سعيد بالعمل مع الفريق بأكمله خاصة منى زكي، فالعمل معها مختلف هي والمخرج المميز تامر محسن".

أخبار تهمك

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 12 ساعة

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تراجع حالات الوفاة اليومية بـ"كورونا" في أمريكا إلى 1783 شخصا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 21 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

مواطن لا يخشى الموت ويتبرع بـ"تغسيل" جميع ضحايا فيروس كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 17 ساعة

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة عاجلة من منظة الصحة العالمية للدول بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 م

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

01:52 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

02:18 ص

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:01 م

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر