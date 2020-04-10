بسبب "كورونا".. راقصو باليه يحولون المطابخ إلى منصات عرض لإمتاع جمهورهم

بعد أن أغلقت المسارح في جميع أنحاء روسيا أبوابها بسبب فيروس كورونا المستجد، بدأ راقصو باليه يقدمون عروضا في منازلهم للحفاظ على التواصل عبر الإنترنت مع جمهورهم من عشاق فنهم والذين لزموا منازلهم بسبب إجراءات العزل العام الجزئية بسبب الوباء.





وصور سبعة راقصين من فرقة مسرح ميخائيلوفسكي في سان بطرسبرج، وهي واحدة من أبرز فرق الباليه في روسيا، عروضا في مطابخ بيوتهم وغرف معيشتهم.





وفي نهاية المطاف جمعوا الرقصات في فيديو قصير وإن كان يفي بالغرض.





وحصد الفيديو ومدته ثلاث دقائق، ووضع موسيقاه الملحن لودفيج مينكوس ونُشر على صفحات التواصل الاجتماعي للمسرح يوم الأحد، زهاء 30 ألف مشاهدة على إنستجرام وأكثر من 550 تعليقا على فيسبوك.





وقال مسرح ميخائيلوفسكي ”الفنانون باقون على عهدهم حتى في الظروف الحالية غير العادية. فبينما لا تُتاح لهم فرصة للتفاعل مع الجمهور في المسرح يستخدمون بيوتهم كمسرح ومنصة إبداعية لهم“.





وأوضح المسرح أن المبادرة جاءت من الراقص الرئيسي إيفان فاسيلييف الذي شوهد في الفيديو يرفع راقصة الباليه ماريا فينوجرادوفا في غرفة معيشة وهي تحمل إناء طهي.



