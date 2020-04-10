Advertisements

فايلر يتخذ قراره بشأن نجمي الأهلي المعارين

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:05 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
كشفت تقارير صحفية اليوم، عن موقف المدير الفني السويسري رينيه فايلر، مدرب فريق الكرة بالنادي الأهلي، من نجمين من نجوم النادي الأحمر المعارين هذا الموسم.

وأشارت مصادر مقربة من جهاز الكرة بالأهلي، أن فايلر طلب عودة الثنائي، محمد شريف وعمار حمدي للفريق خلال الموسم المقبل.

ورحل شريف لصفوف إنبي على سبيل الإعارة منذ مطلع الموسم، وتألق بشكل كبير مع الفريق البترولي، حيث سجل 9 أهداف مع الفريق في الدوري
.
في المقابل ظهر عمار حمدي بشكل جيد مع طلائع الجيش، والذي التحق به معاراً منذ شهر يناير الماضي.

ولا يزال موقف صانع ألعاب الفريق ناصر ماهر، والمعار لسموحة، غامضاً حتى الآن، حيث ينتظر فايلر لحسم موقف بعض لاعبي الفريق الحاليين، أمثال صالح جمعة وحسين السيد وأحمد الشيخ ومحمود وحيد.

وفي سياق آخر، طلب رئيس النادي محمود الخطيب من اللجنة الخماسية التي تدير شؤون كرة القدم في مصر، إرسال الشيك الخاص بمبلغ علاج لاعب خط وسط الفريق حمدي فتحي، والذي تلقى إصابة قوية في الركبة، في إحدى معسكرات منتخب مصر الأول.

ومن المقرر أن يجهز الأهلي اللاعب للسفر لألمانيا، لخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي.

أخبار تهمك

عاجل.. تراجع حالات الوفاة اليومية بـ"كورونا" في أمريكا إلى 1783 شخصا

منذ حوالي 3 ساعات

"اعتقدوا أنها مصدر عدوى".. طبيبة تحرر محضرًا ضد جيرانها

منذ أقل من ساعتين

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 17 ساعة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يتحدث عن أنباء رحيله عن برشلونة ويؤكد حقيقة دفع كفاله خروج رونالدينيو من السجن

منذ ساعة الا ربع

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 5 ساعات

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 8 ساعات

نجيب ساويرس: تبرعنا بـ100 مليون جنيه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:18 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

10:06 م

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

01:52 ص

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:01 م

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر