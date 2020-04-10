فايلر يتخذ قراره بشأن نجمي الأهلي المعارين

كشفت تقارير صحفية اليوم، عن موقف المدير الفني السويسري رينيه فايلر، مدرب فريق الكرة بالنادي الأهلي، من نجمين من نجوم النادي الأحمر المعارين هذا الموسم.



وأشارت مصادر مقربة من جهاز الكرة بالأهلي، أن فايلر طلب عودة الثنائي، محمد شريف وعمار حمدي للفريق خلال الموسم المقبل.



ورحل شريف لصفوف إنبي على سبيل الإعارة منذ مطلع الموسم، وتألق بشكل كبير مع الفريق البترولي، حيث سجل 9 أهداف مع الفريق في الدوري .

في المقابل ظهر عمار حمدي بشكل جيد مع طلائع الجيش، والذي التحق به معاراً منذ شهر يناير الماضي.



ولا يزال موقف صانع ألعاب الفريق ناصر ماهر، والمعار لسموحة، غامضاً حتى الآن، حيث ينتظر فايلر لحسم موقف بعض لاعبي الفريق الحاليين، أمثال صالح جمعة وحسين السيد وأحمد الشيخ ومحمود وحيد.



وفي سياق آخر، طلب رئيس النادي محمود الخطيب من اللجنة الخماسية التي تدير شؤون كرة القدم في مصر، إرسال الشيك الخاص بمبلغ علاج لاعب خط وسط الفريق حمدي فتحي، والذي تلقى إصابة قوية في الركبة، في إحدى معسكرات منتخب مصر الأول.

