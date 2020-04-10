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نائب رئيس برشلونة السابق يثير الجدل بشأن المشاكل داخل النادي الكتالوني

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:32 ص
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي
آثار جوردي ميستري نائب رئيس نادي برشلونة الاسباني السابق الجدل حول المشاكل التي تتواجد داخل النادي الكتالوني وعن الأسباب التي دفعته للرحيل عن النادي الاسباني قبل عدة أشهر.

وقال جوردي في تصريحات صحفية اليوم:"إذا كانت لديك مشاكل وبدأت في نشرها فأنت لا تُدير عمل المؤسسة بشكل جيد هناك حرب في النادي الكتالوني لقد رأيت ذلك بالفعل من الداخل ولهذا تركت النادي الاسباني".

وأضاف نائب رئيس برشلونة السابق:"الى اليوم لا أفهم ذلك ولماذا تمت إقالة فالفيردي بهذا الشكل هناك شيء يصعب فهمه لأن بالتأكيد هناك سبب آخر لا يتم طرد مدرب عندما يفوز بالدوري الاسباني و يكون مُتصدراً، يجب أن يكون هناك شيء إضافي حدث مع فالفيردي، هو رجل نادي مُحترم وكانت له علاقة جيدة مع اللاعبين والإدارة".

يذكر أن إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو قد قررت إقالة المدرب الاسباني فالفيردي بعد أن خسر أمام نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني بدور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني.

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