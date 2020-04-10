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كارتيرون يطلب ضم أحمد أيمن منصور في الصيف

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:37 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إدارة القلعة البيضاء ضم أحمد أيمن منصور ظهير فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

مفاوضات الزمالك مع أحمد أيمن منصور
وتحدث مصادر صحفية مساء أمس الخميس عن طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من إدارة القلعة البيضاء حاجة الفريق إلى مثل هذا اللاعب على حد وصفه، وهوا ما نقله المشرف العام لمجلس الإدارة.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية حتى 23 أبريل الجاري، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

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