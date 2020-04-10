كارتيرون يطلب ضم أحمد أيمن منصور في الصيف

طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إدارة القلعة البيضاء ضم أحمد أيمن منصور ظهير فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.



مفاوضات الزمالك مع أحمد أيمن منصور

وتحدث مصادر صحفية مساء أمس الخميس عن طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من إدارة القلعة البيضاء حاجة الفريق إلى مثل هذا اللاعب على حد وصفه، وهوا ما نقله المشرف العام لمجلس الإدارة.



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