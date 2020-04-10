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الزمالك ينافس الأهلي على نجم الشرطة العراقي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:39 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية أن الزمالك دخل في منافسة شرسة مع الأهلي وذلك من أجل التعاقد مع علاء مهاوي الظهير الأيمن في نادي الشرطة العراقي بداية من الموسم المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن بعض الوسطاء عرضوا اسم مهاوي على مسئولي الأهلي في بداية الأمر لكنهم لم يحسموا الصفقة بعد.

وأكدت التقارير الصحفية أن الزمالك فتح خط مفاوضات مع وكيل مهاوي من أجل الاستفسار عن عقده والتعرف على بعض التفاصيل قبل التعاقد معه.

وكشفت التقارير الصحفية أن الزمالك يبحث عن التعاقد مع ظهير أيمن جديد في الموسم المقبل من أجل سد النقص الموحود بعد رحيل التونسي حمدي النقاز.

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