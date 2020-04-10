حلا شيحة تخضع لعمليتي تجميل (تفاصيل)





خضعت النجمة حلا شيحة، لعمليتي بسبب عدم رضاها الكامل عن شكلها في الفترة الماضية.





وبحسب ماتناقلت وسائل الإعلام، حلا شيحة أجرت في الفترة الأخيرة عملية تجميل في الشفاه وأخرى في الأنف، وذلك بسبب عدم رضاها الكامل عن شكلها الفترة الماضية، وتمت العمليتان بنجاح وحصلت على نتيجة مرضية.





تأتي العمليتان بعد مرور عام تقريبًا على إعلان حلا شيحة خضوعها لعملية تجميل لتصغير الأنف، ولكن هذه المرة تفرض حلا السرية عما فعلته مؤخرًا حتى لا يقال أنها مصابة بهوس عمليات التجميل.



