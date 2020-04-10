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ميسي يتحدث عن أنباء رحيله عن برشلونة ويؤكد حقيقة دفع كفاله خروج رونالدينيو من السجن

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:43 ص
ميسي
ميسي
محمد الدمتناوي
تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد فريق برشلونة الإسباني، عن أنباء رحيله عن البارسا وإنتقاله لفريق إنتر ميلان الإيطالي، وعن حقيقة دفع كفاله خروج رونالدينيو من السجن.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في شهر يونيو من عام 2021، لذلك يتيح له الانتقال لأي فريق في الصيف المقبل.

ورد ميسي على الأنباء المتداولة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال صورة عبر يومياته على الموقع، قائلا:" أنباء كاذبة".

وكانت هناك العديد من الأنباء التي تؤكد أن ميسي قد تكفل بدفع مبلغ 1.6 مليون دولار، كفالة النجم البرازيلي رونالدينيو ليخرج من السجن في باراجواي.

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