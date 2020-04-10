تير شتيجن يتحدث عن أفضل لحظة في مسيرته الكروية

تحدث الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، عن أفضل لحظة في مسيرته الكروية، وذلك رداً على أسئلة المتابعين على إنستجرام.



حيث تحدث شتيجن قائلا:" أفضل لحظة لدي عندما أفوز، بلا شك ذلك أفضل شعور".



وتابع:" أفضل لحظة بالنسبة لي هي عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا 2015 أمام يوفنتوس، تلك هي أفضل لحظة في مسيرتي الكروية عشتها حتى الأن".



وواصل:" مباراتي الأولى كمحترف واحدة من أفضل الألعاب التي خضتها، وأفضل مباراة بالنسبة لي".



وأكمل:" أستمتع دائما للعب في الملعب، كان الأمر رائعا عندما بدأت أول مسيرة مهنية في دوري احترافي وهي لحظة فريدة، مثل اللعب في الكلاسيكو".

