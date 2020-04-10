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فيليبي لويس يكشف الطريقة الغريبة التي كان يوقف بيها ميسي في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:50 ص
فيليبي لويس
فيليبي لويس
علي ماهر حلمي
كشف اللاعب الدولي البرازيلي فيليبي لويس ظهير أيسر نادي اتلتيكو مدريد الإسباني السابق ونادي فلامنجو البرازيلي الحالي عن الطريقة التي كان يقف بيها النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي في مباريات أتلتيكو مدريد أمام نادي برشلونة بالبطولات الاسبانية.

وقال لويس:"كنت دائماً أضرب ميسي لمحاولة إيقافه و في حياته لم يقل لي شيئاً. أنا أعشق هذا الرجل لأجل كرة القدم التي يقدمها الجميع يعرف رأيي بميسي. الشيء الوحيد الذي يجب أن تفعله هو الإستمتاع به لأنني لا أعرف كم من السنوات أو العقود التي سوف تمر حتى يأتي لاعب آخر مثله. يجب أن يفوز بالكرة الذهبية في كل سنة".

وأضاف اللاعب الدولي البرازيلي:"ميسي هو الأفضل يسجل الاهداف ويصنع ويبني الهجمات تنافسي معه علي ارضه الملعب لا يلغي إعجابي بيه".

يذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي فيليب لويس قد أنضم لصفوف نادي فلامنجو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

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