فيليبي لويس يكشف الطريقة الغريبة التي كان يوقف بيها ميسي في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وقال لويس:"كنت دائماً أضرب ميسي لمحاولة إيقافه و في حياته لم يقل لي شيئاً. أنا أعشق هذا الرجل لأجل كرة القدم التي يقدمها الجميع يعرف رأيي بميسي. الشيء الوحيد الذي يجب أن تفعله هو الإستمتاع به لأنني لا أعرف كم من السنوات أو العقود التي سوف تمر حتى يأتي لاعب آخر مثله. يجب أن يفوز بالكرة الذهبية في كل سنة".



