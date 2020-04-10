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كشف حساب ساري مع يوفنتوس هذا الموسم

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:53 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
قدم ماوريسيو ساري، نتائج مميزة رفقة الفريق الأول للكرة بنادي يوفنتوس، في مختلف المسابفات المحلية في مختلف البطولات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2019- 2020.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، في هذا التقرير كشف حساب ساري في يوفنتوس هذا الموسم:-

كسر ساري كافة الأرقام القياسية رفقة يوفنتوس، حيث يحتل الفريق صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، حصدهم من 26 مباراة، فاز في 20 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، فسما خسر في مثلها، وأحرز 48 هدفاً، واستقبلت شباكه 24 هدفاً.

وقاد ماوريسيو فريق يوفنتوس، في 6 مباريات بدوري أبطال اوروبا، استطاع أن يحقق الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في مباراة، فيما سجل 12 هدفاً، وتلقى 4 أهداف، ليعتلي بذلك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة.

فيما خسر أبناء ساري لقب السوبر الإيطالي، على يد فريق لاتسيو، بعدما تلقوا هزيمة قاسية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقاد ساري يوفنتوس، في 3 لقاءات ببطولة كأس إيطاليا، فاز في مبارتين، وتعادل في مباراة، وأحرز لاعبيه 8 أهداف، واستقبلت شباكه هدفين.

وبلغة الأرقام يكون قاد ساري فريق يوفنتوس في 36 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تحقيق الفوز في 27 مواجهة، فيما تعادل في 5 مباريات، وخسر في 4 لقاءات هذا الموسم، وسجل 69 هدفاً فيما تلقى 33 هدفاً.

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