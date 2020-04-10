بادجي يكشف العروض التي وصلته وتفاصيل خلافه مع نجم الأهلي

كشف السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي عن وصوله عدة عروض بعد تألقه مع منتخب بلاده ولكنه فضل الانتقال للدوري السويدي كما علق على كواليس خلافه مع نجم الفريق رمضان صبحي.





وقال بادجي في تصريحات لفضائية الأهلي:"آخر موسم في السويد كنت في القمة، كان هناك نادي صيني قدم عرضًا مالياً مناسبًا ولكني رفضته وأجبرني النادي على الرحيل إلى الصين ولكني صممت على الرفض وغضبت مني إدارة النادي وبعدها وصلني عرض رابيد فيينا النمساوي في آخر يوم في الانتقالات وكنت أرغب في الرحيل بأي شكل لذلك وافقت على العرض".





وأضاف:" أرتبط بعلاقات جيدة مع معظم لاعبي الأهلي وعلى رأسهم محمود عبد المنعم كهربا ووليد سليمان ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، جميع اللاعبين يحرصوا دائماً على الاطمئنان علي والوقوف بجانبي في أي أزمة قد تحدث لي".





وعن كواليس مشادته مع رمضان صبحي، اختتم بادجي تصريحاته قائلاً:"الموضوع لم يعدو مجرد انفعال ومشادة بسيطة في الملعب بسبب ارتفاع درجة الحرارة وقوة التدريب وتصالحنا بعدها وتحدثنا،ً أكن لصبحي كل الاحترام والتقدير".