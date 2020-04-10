رئيس الاتحاد الأفريقي يعلق على مصير دوري أبطال أفريقيا

صرح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بأن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية سوف تقام في مايو المقبل وذلك بعد تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد ما تسبب في توقف الأنشطة الرياضية على مستوى العالم.









ومن المقرر أن يواجه الأهلي المصري نظيره الوداد المغربي بينما سيقابل الزمالك المصري نظيره الرجاء المغربي في الدور نصف نهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي.









وقال أحمد أحمد في تصريحات لصيحفة دولاموند الفرنسية:" من الواضح أن هذا جزء من الافتراضات ومن المقرر أن يقام الدور قبل النهائي في أوائل مايو المقبل وسنتكيف حسب الوضع الصحي حتى إذا كان يجب تغيير الأجندة الخاصة بالمباريات سنقوم بذلك".









واختتم أحمد تصريحاته قائلاً : " أرفض تمامًا إلغاء البطولات والمسابقات الأفريقية على مستوى الأندية والمنتخبات خاصة أنه لا يوجد ما يستدعي ذلك وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية ورؤيتها للأحوال الصحية في القارة الأفريقية".