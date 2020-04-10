Advertisements

رئيس الاتحاد الأفريقي يعلق على مصير دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:42 ص
دوري ابطال افريقيا
دوري ابطال افريقيا
ريهام عبدالمحسن
صرح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بأن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية سوف تقام في مايو المقبل وذلك بعد تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد ما تسبب في توقف الأنشطة الرياضية على مستوى العالم.


ومن المقرر أن يواجه الأهلي المصري نظيره الوداد المغربي بينما سيقابل الزمالك المصري نظيره الرجاء المغربي في الدور نصف نهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي.


وقال أحمد أحمد في تصريحات لصيحفة دولاموند الفرنسية:" من الواضح أن هذا جزء من الافتراضات ومن المقرر أن يقام الدور قبل النهائي في أوائل مايو المقبل وسنتكيف حسب الوضع الصحي حتى إذا كان يجب تغيير الأجندة الخاصة بالمباريات سنقوم بذلك".


واختتم أحمد تصريحاته قائلاً : " أرفض تمامًا إلغاء البطولات والمسابقات الأفريقية على مستوى الأندية والمنتخبات خاصة أنه لا يوجد ما يستدعي ذلك وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية ورؤيتها للأحوال الصحية في القارة الأفريقية".

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تراجع حالات الوفاة اليومية بـ"كورونا" في أمريكا إلى 1783 شخصا

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 6 ساعات

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 19 ساعة

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ يوم

منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتشار كورونا عن طريق الهواء

منذ ساعة و 17 دقيقة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاه والدة المطرب وليد سعد

منذ أقل من ساعتين

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:18 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

10:06 م

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

01:52 ص

عاجل.. وفاه والدة المطرب وليد سعد

06:19 ص

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر