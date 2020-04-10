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أرقام كينو المرشح لخلافة رمضان صبحي في الأهلي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:45 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
دخل البرازيلي كينو نجم النادي بيراميدز والمعار لصفوف نادي الجزيرة الإماراتي في دائرة ترشيحات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب الأهلي في ضم كينو في الصيف ليكون بديل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع القعلة الحمراء بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وكان اللاعب قد أكد على رغبته في الرحيل عن صفوف النادي واستكمال رحلة الاحتراف.

وبدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في تجهيز كافة المعلومات عن كينو لعرضها على السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع بيراميدز لضمه.

ويتواجد كينو في صفوف نادي الجزيرة منذ فترة الانقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف بيراميدز.

وقد شارك كينو في 12 مباراة حتى الآن مع نادي الجزيرة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع 5 أهداف آخرين.

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