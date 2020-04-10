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هل يجدد فتحي تعاقده مع الأهلي بعد ابتعاده عن بيراميدز ؟

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:01 ص
فتحي
فتحي
حسام مجدي
انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى تراجع نادي بيراميدز عن فكرة التعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي.

ونفى النادي الأهلي تدخله نهائيا في مفاوضات بيراميدز وأحمد فتحي مؤكدا أن النادي أكبر من أن يفعل ذلك.

ولكن شهدت الساعات القليلة الماضية انقسام كبير داخل جدران القلعة الحمراء في لجنة التخطيط بالنادي بسبب فتحي.

وفكر بعض أعضاء لجنة التخطيط في فتح الباب أمام عودة أحمد فتحي للفريق مرة أخرى وتجديد عقده بينما عارض جزء أخر من أعضاء اللجنة هذا الأمر نهائيا مؤكدين أن اللاعب خرج من النادي بشكل غير لائق ولم تحسم اللجنة موقفها حتى الآن.

يذكر أن أحمد فتحي كان قد أعلن رحيله عن صفوف النادي الأهلي منذ فترة بسبب عدم توصله إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع النادي.

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