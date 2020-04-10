Advertisements

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. مائل للبرودة نهارًا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا بدرجات الحرارة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الوجه البحري
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 06 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 25

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة بوابة الفجر الطقس الان الطقس الارصاد اخبار الارصاد ألفجر أخبار الطقس أخبار

أخبار تهمك

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 5 ساعات

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 19 ساعة

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاه والدة المطرب وليد سعد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 14 ساعة

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 6 ساعات

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 6 ساعات

منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتشار كورونا عن طريق الهواء

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ يوم

عاجل.. تراجع حالات الوفاة اليومية بـ"كورونا" في أمريكا إلى 1783 شخصا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

بعد بيان الأرصاد.. 10 نصائح لقائدي السيارات حال سقوط الأمطار

شبورة صباحية وبارد ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:18 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

10:06 م

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

01:52 ص

عاجل.. وفاه والدة المطرب وليد سعد

06:19 ص

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر