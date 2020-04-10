حنان ماضي تغني "حظرى ودموعى وابتسامتي".. وأبلة فاهيتا: "بقت كئيبة أكثر من المال والبنون"

غنت الفنانة حنان ماضي: أغنية "حظرى ودموعى وابتسامتى" على وزن تتر المسلسل الشهير "المال والبنون".

وردت أبلة فاهيتا، في ثالث حلقات موسمها الجديد من برنامج "لايف من الدوبليكس"، على حنان ماضى، والتي قامت قائلة لها: "الأغنية:"الأغنية بقت كئيبة أكثر من المسلسل".





وغنت ماضى، الثلاجة بتندهنى على نغمات أغنية البحر بيخطفنى" وجاءت كلمات الأغنية كالتالى، "الحظر متخنى شيلوا الأكل ده منى من المطبخ مش بيمشى بنأنأ كفتة ومحشى لو مش هنأكل طيب هنعقد نعمل يه".

عزفت حنان ماضى على آلة الكمان وألقت أبلة فاهيتا شعرا من كلماتها بعنوان "خواطر مضيفة".





