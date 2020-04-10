Advertisements

حنان ماضي تغني "حظرى ودموعى وابتسامتي".. وأبلة فاهيتا: "بقت كئيبة أكثر من المال والبنون"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:57 ص
بوابة الفجر

غنت الفنانة حنان ماضي: أغنية "حظرى ودموعى وابتسامتى" على وزن تتر المسلسل الشهير "المال والبنون".

وردت أبلة فاهيتا، في ثالث حلقات موسمها الجديد من برنامج "لايف من الدوبليكس"، على  حنان ماضى، والتي قامت قائلة لها: "الأغنية:"الأغنية بقت كئيبة أكثر من المسلسل".


وغنت ماضى، الثلاجة بتندهنى على نغمات أغنية البحر بيخطفنى" وجاءت كلمات الأغنية كالتالى، "الحظر متخنى شيلوا الأكل ده منى من المطبخ مش بيمشى بنأنأ كفتة ومحشى لو مش هنأكل طيب هنعقد نعمل يه".

 عزفت حنان ماضى على آلة الكمان وألقت أبلة فاهيتا شعرا من كلماتها بعنوان "خواطر مضيفة".


أخبار تهمك

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 19 ساعة

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاه والدة المطرب وليد سعد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ يوم

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تراجع حالات الوفاة اليومية بـ"كورونا" في أمريكا إلى 1783 شخصا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 6 ساعات

منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتشار كورونا عن طريق الهواء

منذ ساعة و 13 دقيقة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:18 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

10:06 م

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

01:52 ص

عاجل.. وفاه والدة المطرب وليد سعد

06:19 ص

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر