بجرعة مخدرات زائدة.. وفاة نجمة شابة عن عمر 25 عاما





أكدت عائلة نجمة موسيقى الراب الأمريكية شينا روجرز، نبأ وفاتها الذي تم تدوله خلال الساعات الماضية.





ونعت أسرة روجرز 25 عامًا ابنتهم قائلين في بيان لهم: "كانت شينا محبوبة للغاية وسنفتقدها بشدة".





وفيما ما يزال سبب وفاتها مجهولا حاليا، إلا أن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن المغنية ماتت "بجرعة زائدة" من المخدرات.





بدأت شينا حياتها المهنية كعارضة أزياء، حيث وقعت عقد عمل مع Ford Models في سن 14.





ثم انتقلت بعد ذلك للعمل مع المنتج الموسيقي الراحل A$AP Yams، وعندما انخرطت في فرقة الهيب هوب الأمريكية A$AP Mob، بدأت شينا تتخذ طريقها كمغنية راب.



