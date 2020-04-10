أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة.. أندية خفضت الرواتب بسبب فيروس كورونا

قامت العديد من الأندية واللاعبين بتخفيض أو التنازل عن قيمة فى العقود لمواجهة فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم.



ويُعد أبرز الأندية هم قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وقام لاعبو البارسا بالتنازل عن 70 ٪ من قيمة العقود لمواجهة فيروس كورونا.



وأصدر ليونيل ميسي قائد الفريق بيانًا باسم اللاعبين قال فيه إنه لا صحة لرفض لاعبي برشلونة مسألة تخفيض الرواتب، بل إن اللاعبين سيفعلون ما يلزم كي يتقاضى باقي الموظفين أجورهم كاملة وتحمل الخصومات المفروضة عليهم، قائلًا إن هناك من بين إدارة برشلونة من يريد تشويه صورة اللاعبين مجددًا، وعليه تم تخفيض مرتبات اللاعبين في الفريق الأول بنسبة 70%.



بينما أصدر نادى ريال مدريد، بيانا عبر موقعه الرسمى، قال فيه:" يُعلن ريال مدريد عن اتفاق مع فريق كرة القدم وكرة السلة والعمال والفنيون لتخفيض الرواتب، وتم الاتفاق على تخفيض الراتب بين 10٪ و 20٪، حسب الظروف التي قد تؤثر على إنهاء هذا الموسم".



وقام أيضا نادي أتليتكو مدريد الإسبانى بالإعلان عن موافقة لاعبيه على تخفيض رواتبهم 70% وجاء بيان النادي، كالأتي :" النادي سيقوم بتخفيض رواتب الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول للرجال، والفريق الأول للسيدات والفريق الرديف ما دامت حالة الطوارئ قائمة سيساهم فريق الفريق الأول بنصف المبلغ المطلوب (للحفاظ على الرواتب) ، ويتكفل المجلس النصف الآخر".



بينما بالدوري الإنجليزي قام فريق ساوثهامبتون بتخفيض رواتب لاعبيه على عكس باقي الأندية، واصبح الساوث أول نادي في الدوري الإنجليزي يؤكد تقليص رواتب لاعبيه بسبب توقف النشاط جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.



وبالإضافة إلى اللاعبين، وافق أيضاً المدرب رالف هاسينتل والجهاز الفني وإداريو الفريق على تخفيض رواتبهم خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو.

