Advertisements

أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة.. أندية خفضت الرواتب بسبب فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:27 ص
ارشيفية
ارشيفية
محمد جمال
قامت العديد من الأندية واللاعبين بتخفيض أو التنازل عن قيمة فى العقود لمواجهة فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم.

ويُعد أبرز الأندية هم قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وقام لاعبو البارسا بالتنازل عن 70 ٪ من قيمة العقود لمواجهة فيروس كورونا.

وأصدر ليونيل ميسي قائد الفريق بيانًا باسم اللاعبين قال فيه إنه لا صحة لرفض لاعبي برشلونة مسألة تخفيض الرواتب، بل إن اللاعبين سيفعلون ما يلزم كي يتقاضى باقي الموظفين أجورهم كاملة وتحمل الخصومات المفروضة عليهم، قائلًا إن هناك من بين إدارة برشلونة من يريد تشويه صورة اللاعبين مجددًا، وعليه تم تخفيض مرتبات اللاعبين في الفريق الأول بنسبة 70%.

بينما أصدر نادى ريال مدريد، بيانا عبر موقعه الرسمى، قال فيه:" يُعلن ريال مدريد عن اتفاق مع فريق كرة القدم وكرة السلة والعمال والفنيون لتخفيض الرواتب، وتم الاتفاق على تخفيض الراتب بين 10٪ و 20٪، حسب الظروف التي قد تؤثر على إنهاء هذا الموسم".

وقام أيضا نادي أتليتكو مدريد الإسبانى بالإعلان عن موافقة لاعبيه على تخفيض رواتبهم 70% وجاء بيان النادي، كالأتي :" النادي سيقوم بتخفيض رواتب الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول للرجال، والفريق الأول للسيدات والفريق الرديف ما دامت حالة الطوارئ قائمة سيساهم فريق الفريق الأول بنصف المبلغ المطلوب (للحفاظ على الرواتب) ، ويتكفل المجلس النصف الآخر".

بينما بالدوري الإنجليزي قام فريق ساوثهامبتون بتخفيض رواتب لاعبيه على عكس باقي الأندية، واصبح الساوث أول نادي في الدوري الإنجليزي يؤكد تقليص رواتب لاعبيه بسبب توقف النشاط جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبالإضافة إلى اللاعبين، وافق أيضاً المدرب رالف هاسينتل والجهاز الفني وإداريو الفريق على تخفيض رواتبهم خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وبات ساوثهامبتون أول فريق يتوصل لاتفاق مع لاعبيه، بعدما أوصت رابطة البريميرليج بتخفيض رواتب جميع الفرق بنسبة 30%.

أخبار تهمك

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا من المتوفي (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يوم

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

منذ حوالي 20 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ حوالي 7 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 17 ساعة

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

منذ حوالي 11 ساعة

من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الخطيب يرفض عودة الجوكر للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:37 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

02:28 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:25 ص

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

12:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي