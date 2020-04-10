شريف منير ينشر بوستر شخصيته في مسلسل "ونحب تاني ليه" المرتقب في سباق رمضان

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نشر الفنان شريف منير، بوستر شخصيته في مسلسل "ونحب تاني ليه" ذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلق على البوستر قائلًا: (ونحب تاني ليه) في رمضان 2020، وذلك بهدف الترويج وجذب إنتباه الجمهور لمسلسة الجديد.



وتبادل جمهور"منير" معه التعليقات قائلين: "منتظرينك"، "أكيد هيبقي مسلسل تحفة يا فنان"، "بالتوفيق ديما"، "ونحب تاني ليه صح".



يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



