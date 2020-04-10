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المصري يحدد مطالبه لبيع نجم الفريق

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:09 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

حدد نادي المصري البورسعيدي سعر بيع واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لمن يرغب في ضمه.

 

وأكد المصري أنه لا يمانع في بيع كريم العراقي نجم الفريق في الصيف القادم بعد أن أظهر رغبة في الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

 

ويرغب النادي البورسعيدي في الحصول على مبلغ 25 مليون جنية من أي تادي يريد ضم اللاعب في الصيف القادم.

 

يذكر أن نادي الزمالك والنادي الأهلي كانا قد أظهرا رغبة كبيرة في التعاقد مع كريم العراقي في الصيف القادم.

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