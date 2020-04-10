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مفاجأة.. أسطورة البرازيل يكشف عن بديل ميسي في برشلونة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:32 ص
بوابة الفجر
علاء خليف

 

كشف مازينيو أسطورة منتخب البرازيل السابق عن بديل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة في الفترة القادمة.

 

وأكد مازينيو أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان هو من سيكون بديل ميسي في برشلونة لفترة طويلة في حالة نجح النادي الإسباني في التعاقد معه.

 

وقال مازينيو في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أن برشلونة إذا تمكن من استعادة نيمار سيكون مسئوليه سعداء للغاية، لأنه بديل ميسي الطبيعي، ولا يوجد لاعب غيره يستطيع تعويضه".

 

يذكر أن البارسا كان قد اظهر اهتمام كبير منذ فترة بالتعاقد مع نيمار في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

 

وقد شارك نيمار دا سيلفا في 22 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 18 هدف وصنع 6 أهداف آخرين.

 

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