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تصنيف الفيفا: لا تعديلات.. ومنتخب مصر السابع إفريقيا والـ51 عالمياً

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:50 ص
بوابة الفجر
وكالات

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ، تصنيف المنتخبات عن شهر مارس  لعام 2020، فلم تشهد كل المراكز أي تعديل بسبب تجميد النشاط الرياضى حول العالم بسبب فيروس كورونا.

 

وتواجد منتخب مصر في المركز الـ51 عالميا، والسابع إفريقيا، فيما احتفظ منتخب بلجيكا بالصدارة ويليه فرنسا ثم البرازيل، ومنتخب إنجلترا في المركز الرابع وأوروغواي في المركز الخامس وكرواتيا في المركز السادس والبرتغال في المركز السابع، ثم منتخبات إسبانيا (8) والأرجنتين (9) وكولومبيا (10).

 

ونجح منتخب السنغال فى الحفاظ على صدارة قائمة منتخبات أفريقيا، بعدما احتفظ بالمركز الـ20 عالمياً ثم تونس فى المركز الـ27 عالمياً والثانى على صعيد منتخبات القارة السمراء، ثم نيجيريا الثالث أفريقياً والـ31 عالمياً، ثم الجزائر الرابع والـ35 عالمياً، والمغرب الخامس على صعيد منتخبات أفريقيا والـ43 عالمياً، ثم غانا السادس أفريقياً والـ46 عالمياً، ثم منتخب مصر الـ51 عالمياً والسابع على صعيد القارة السمراء.

 

كما حافظ منتخب اليابان على صدارة قائمة منتخبات آسيا، بعدما احتفظ بالمركز الـ28 عالمياً ثم إيران الثانى آسيوياً والـ33 عالمياً، وكوريا الجنوبية الثالث أسيوياً والـ40 عالمياً، ثم أستراليا فى المركز الرابع آسيوياً والـ42 عالمياً.

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