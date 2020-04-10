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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10-4-2020 في الأسواق ومنافذ التموين

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:06 ص
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

أسعار اللحوم اليوم 

سيطرت أجهزة الدولة على أسعار اللحوم في السوق المحلي بعد ارتفاع طفيف في "سعر اللحمة" مطلع الشهر الجاري بسبب منع إقامة أسواق المواشي بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار فيروس كورونا، واستقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10 أبريل 2020، وتتابع بوابة الفجر الأسواق لحظة بلحظة:

أسعار اللحوم في منافذ القوات المسلحة
واتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات لزيادة مخزون البلاد من اللحوم، حيث تقدم منافذ القوات المسلحة من خلال جهاز الخدمة الوطنية اللحوم البلدي بسعر 110 جنيه.


أسعار اللحوم في المنافذ التموينية ومعارض أهلا رمضان

ال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار اللحوم والدواجن لن ترتفع خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى مصر لديها احتياطى كاف من اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، فى ضوء ما تم إنشاؤه من مزارع.

وأشار المصيلحى إلى أن لدينا إنتاج مستمر من اللحوم الطازجة، وتم فتح الاستيراد من السودان والأسعار لن ترتفع، وحيث أن اللحمة البرازيلى الممتازة يتم طرحها بـ 90 جنيه واللحوم السودانى بـ 85 جنيه، وتم استيراد الكميات الكافية من اللحوم المجمدة تكفى لمدة 4 شهور ونص وسعرها 63 جنيه فى الكيلو. 


أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة
قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن الوزارة وافقت على استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين و 55 ألف طن لحوم حمراء مجمدة ومبردة و 19 الف طن كبد وكلاوي كل هذه الكميات بالإضافة إلى الناتج المحلى، مشيرا إلى أن أن الهدف من ذلك هو سد العجز المتوقع خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الاستهلاك والطلب على اللحوم بمناسبة شهر رمضان الكريم  ، وأيضا ضبط الأسعار .

وتبيع منافذ وزارة الزراعة اللحوم البلدية بسعر 105 جنيهًا.


تعزيز المخزون الاستراتيجي لمصر من اللحوم

في إطار زيادة المخزون الاستراتيجي في مصر، تستعد البرازيل لرفع حجم صادرتها من اللحوم والدواجن من خلال 42 مصنع تم إعتمادهم من قبل السلطات المحلية.
 
وقالت وزارة الزراعة البرازيلية يوم الخميس إن مصر أذنت لاثنين وأربعين مصنع لحوم بالتصدير إليها، بما في ذلك 27 مصنعا للدجاج و15 مصنعا للحم الأبقار.


أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10-4-2020

وصل سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.
 سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها .
سعر كيلو السجق 110-125 جنيها.
وتراوحت اسعاركيلو  البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .
وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها.
كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها.

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