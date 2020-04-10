تعرف على ١٢ تعديلا جديدا في قوانين كرة القدم

استغل المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" التوقف العالمي في الرياضة، وأجرى عدة تعديلات في قوانين اللعبة، في سلسلة التغييرات التي يجريها المجلس، على أن يتم تنفيذها والعمل بها بداية من الموسم المقبل 2020 -2021.





التعديلات ضمت 12 تعديلًا جديدًا، مشيرًا المجلس الدولي لكرة القدم، إلى أنه سيتم تأجيل العمل بها مع حلول شهر يونيو القادم، لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، التي أجل على إثرها كافة الدوريات العالمية.





وإليكم التعديلات على قوانين كرة القدم:





قائمان وعارضة المرمى يسمح أن تكون مزيج من أي شكل من الأشكال الأساسية "بيضاوي أو دائريه أو مربعه".





في حال انتهت المباراة ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، تلغى جميع الإنذارات التي حصل عليها اللاعبين ومسؤولي الفريق.





إذا قام المدافع بلعب الكرة بيده بشكل متعمد وتذهب مباشرة إلى لاعب من الفريق المنافس في موقف تسلل لا يتم احتساب التسلل ويعتبر هذا لعب متعمدا من المدافع.





عند احتساب لمس الكرة باليد أو الذراع تم تحديد الذراع بالمنطقة الموازيه للابط لأسفل هي الذراع واليد.





ولكن إلى حدثت لمسة اليد بشكل عفوي لا إرادي للاعب المتواجد في حالة الهجوم أو زميله، تعاقب فقط إذا حدثت مباشره قبل احراز هدف او قبل فرصه واضحه لإحراز هدف فقط.





عند تنفيذ اللاعب لأي ركلة أو رمية تماس أو ركنية ثم قام بلعب الكرة مرة ثانية قبل أن يلمسها لاعب آخر ونتج عن ذلك التداخل في إيقاف هجوم واعد يعاقب بالإنذار.





أما إذا قام حارس المرمى بتنفيذ ركلة مرمى أو ركلة حرة وقام بلعبها مره اخري حتى وأن تم ذلك بيده او زراعه داخل منطقه جزاؤه قبل أن تلمس لاعب آخر وأدى ذلك إلي إيقاف هجوم واعد أو إفساد فرصة محققه لإحراز هدف يعاقب بالإنذار في حاله إيقاف الهجوم الواعد، ويطرد في حالة افساد الفرصة المحققة.





في حال لم يحترم اللاعب المسافه المطلوبة قبل أن تصبح الكرة في اللعب في الإسقاط "4 متر" تتم معاقبته بالإنذار.





عند تنفيذ اللاعب لركله الجزاء أو ركلات الترجيح، وقام حارس المرمى بارتكاب مخالفة "مثال، تقدم حارس المرمي بوضوح قبل أن تصبح الكره في اللعب" لأول مرة أثناء الركلات يتم تحذيره وإذا كرر ذلك ينذر.



