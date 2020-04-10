مايا دياب تتبنى حملة للوقاية من المخدرات

بنت النجمة اللبنانية مايا دياب حملة "فرصة ثانية" التي أطلقتها جمعية "أمّ النور" للتأهيل والوقاية من المخدرات، وذلك دعمًا منها للجمعية التي تعتني بمدمني المخدّرات وتعمل معهم على تحديد الأولويّات بغية تخطّي إدمانهم.

ونشرت مايا دياب عبر خاصية "الستوري" في موقع "إنستجرام" فيديو، أطلّت من خلاله على الجمهور، وطلبت من الجميع مساعدة جمعية "أمّ النور" التي تواجه صعوبات ماليّة كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، وتحتاج للدّعم حتى تتمكن من الإستمرار في رعاية المدمنين الذين يحاربون الإدمان بحثًا عن "فرصة ثانية" في هذه الحياة. بدورها تحدت مايا دياب النجمات نجوى كرم، نانسي عجرم ونوال الزغبي.

تأسست جمعيّة أم النور عام 1989 على يد مجموعة من الشباب عقب وفاة صديق لهم من جرّاء جرعة مفرطة من المخدّرات، وكان التأسيس بمساعدة الأب غي نجيم الذي يرأس الجمعيّة حالياً. افتتحت أمّ النور أول مركز تأهيل للمدمنين في فيترون وكان فيه 12 طبيباً مقيماً، أمّا اليوم، فلديها مركزا تأهيل، أحدهما يستقبل المدمنين الذكور في بلدة سهيلة والآخر يستقبل الإناث في بلدة فتقا.