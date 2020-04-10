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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 10-4-2020 في سوق العبور

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:35 ص
أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات اليوم

عادت محلات الخضراوات والفاكهة عن قرارها بالإغلاق في يومي الجمعة والسبت بالرغم من استثنائهم من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى فرضها مجلس الوزارء، ففي المرحلة الأولي من الإجراءات الاحترازية توجه معظمهم للإقفال نتيجة توقعة تراجع الطلب، ولكن مع اقتراب شهر رمضان تراجعوا عن الغلق ويستمرون في العمل اليوم الجمعة، واستقرت أسعار السلع في الأسواق مع توجه الدولة لزيادة المعروض بصفة خاصة مع ظهور العروة الجديدة في الأسواق وتتابع بوابة الفجر أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة الأن:


أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

سجل سعر البصل 6 جنيهًا، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 11 جنيها.

وسجل سعر الثوم ما بين 8 إلى 11 جنيها، فيما سجل البصل الأبيض سجل 9 جنيه، وسجل سعر البسلة 8.5 جنيها، بينما سجل سعر الباذنجان العروس 10 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهًا، وسجل سعر الجزر 5.5 جنيها، بينما سجل سعر الفلفل الألوان 30 جنيها، وسجل الملوخية 10 جنيهًا.
 

وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 12 جنيهات.

ترواح سعر كيلو الطماطم  بين 1.5- 4 جنيهات مقابل  2.5-4.5  ، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 3-10جنيهات، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5 ، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5جنيهات، سعر الكوسة يتراوح بين   1.5-4  مقابل  2-4 جنيهات، وسعر الخيار يتراوح بين 3-5 ، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.


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