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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 10-4-2020

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:47 ص
أسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة اليوم 

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بعدما شهد اقبالا كبيرا وزيادة في الطلب عقب اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في محافظات الجمهورية، الا أن الأوضاع حاليا تستقر إلى حد ما وتشهد الاسواق استقرار في العرض والطلب مرة أخرى.

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 10-4-2020 في سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في مصر، وتشهد أسعار الفاكهة حالة من الاستقرار في الاسواق خلال تعاملات الفترة الحالية وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 10-4-2020

سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها

البرتقال أبوسرة 10 جنيه

سعر التفاح الأحمر 25 جنيها

سعر الرمان 15 جنيها

سعر التفاح الأخضر 22 جنيها

سعر الكانتالوب 10 جنيها

سعر الجوافة 12 جنيها 

سعر العنب أسود – أخضر 20 جنيها 

سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 8.5 جنيه

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