أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-4-2020

أسعار بورصة الدواجن اليوم





استقرت أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية حيث شهد سعر الكيلو ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية التى اعقبت الاعلان عن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتعاود الاستقرار مرة أخرى، وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء من المزرعة إلى 27 جنيه ، بينما سجل كيلو الدواجن البلدي نحو 40 جنيه ، ووصل سعر كرتونة البيض الي 30.5 جنيه.





أسعار الدواجن اليوم





سعر كيلو لحم أبيض 33 جنيه

سعر كيلو الأمهات 21 جنيه

سعر كيلو لحم ساسو 40 جنيه

سعر كيلو الفراخ البلدي 40 جنيه

سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه

سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه

سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه

سعر كيلو بط مولار 26 جنيه





أسعار البيض اليوم الجمعة 10 -4-2020





سعر كرتونة البيض الأبيض 30.5 جنيه

سعر كرتونة البيض الأحمر32 جنيه

سعر كرتونة البيض بلدي 41.75 جنيه





أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة





سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 10.25 إلى 12.9 جنيه

سعر الكتكوت أحمر ساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4 جنيه

سعر كتكوت بلدي عمر يوم 1 إلى 1.1 جنيه





من جانبها توقعت شعبة الدواجن بالغرف التجارية انخفاض أسعار الدواجن مع حلول شهر رمضان المبارك ليصل سعر الكيلو إلى 23-24 جنيها للكيلو.





وفي هذا الإطار قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن تراجعت منذ بدء فترة الحظر بقيمة 10 جنيهات لتنخفض من 31 جنيهات إلى 24 جنيها للكيلو فى المزارع لتباع للمستهلك بحد أقصى 29 جنيها للكيلو.



