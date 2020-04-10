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كارول سماحة تلتقي بجمهورها لايف من خلال الـ"إنستجرام"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
الفجر الفنى

أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن استعدادها للظهور عبر خاصية البث المباشر "لايف" على تطبيق "انستجرام" مساء يوم السبت الموافق 11 أبريل، وذلك بعد إلحاح الجمهور عليها في ذلك الطلب خلال التزام الناس بالحجر المنزلي للوقاية من وباء كورونا.

ونشرت كارول تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر": "أعزائي ما رأيكم بدردشة في بث مباشر عبر إنستغرام هذا السب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة/التاسعة بتوقيت بيروت؟".

على صعيد آخر، تحصد كارول سماحة حاليًا نجاح أولى أغنياتها للعام 2020 بعنوان "مش هعيش"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة "أنغامي" التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق "أنغامي" وتُعرف بـ Anghami Originals.

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