قفزة كبيرة الفترة المقبلة.. بشرى سارة لمستثمري الذهب

كشف أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن أن أسعار الذهب من المتوقع أن تشهد قفزة في الأسعار الفترة المقبلة، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم، وانخفاض الأسهم.





وأوضح "رزق"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أن هبوط الأسهم أحد الأسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب، وأن الذهب هو الملاذ الأفضل للاستثمار.





وأضاف عضو شعبة تجار الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن كل مناجم الذهب مغلقة، فالمعروض قليل عن المطلوب، متابعا: "فالذهب هيغلى ويزيد، وأسعاره هتنط.



