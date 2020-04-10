"العفو الدولية": مقتل 30 سجيناً إيرانيا في احتجاجات خوفاً من كورونا









أكدت منظمة العفو الدولية، إن أكثر من 30 سجيناً في إيران "يُخشى أنهم قتلوا" بأيدي قوات الأمن خلال احتجاجات بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد داخل السجون.





وجاء في بيان للمنظمة أن الآلاف من السجناء نظّموا احتجاجات في الأيام الأخيرة في ما لا يقل عن 8 سجون في جميع أنحاء البلاد.





ونقل بيان المنظمة عن "مصادر مطلعة"، "استخدام الذخيرة الحية، والغاز المسيل للدموع، لقمع الاحتجاجات ما أسفر عن مقتل حوالي 35 سجيناً، وإصابة مئات آخرين".





وأورد بيان منظمة العفو، أنه "في سجن واحد على الأقل، اعتدت قوات الأمن بالضرب على المشاركين في الاحتجاج، ما يرجح تسببه في وفاة أحد السجناء".





وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي، إنه "لمن المشين أن تلجأ السلطات الإيرانية مرة أخرى إلى قتل الناس لإسكاتهم بسبب مخاوفهم، بدل الاستجابة للمطالب المشروعة التي يطالب بها السجناء لحمايتهم من فيروس كورونا".





ودعت الطحاوي إلى "تحقيق مستقل في التعذيب والوفيات في الحجز"، وقالت: "يجب إصدار تعليمات لقوات الأمن بالوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة غير القانونية، والامتناع عن معاقبة السجناء الذين يطالبون بحقهم في الصحة".





وأعلنت السلطات الإيرانية الخميس، 117 وفاة نتيجة فيروس كورونا الجديد في 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في إيران إلى 4110.





لكن مراقبين خارج إيران يشككون في صحة الأرقام الرسمية ويتوقعون حصيلة أكبر.





وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية في مارس الماضي الإفراج مؤقتا عن مئة ألف معتقل في إطار تدابير لاحتواء تفشي الوباء.





ونقل بيان المنظمة عن وسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوقية معلومات تفيد بـ"أن نزلاء سجون عديدة ثبتت إصابتهم بالفيروس. ونتيجة لذلك، أضرب العديد من السجناء عن الطعام احتجاجاً على تقاعس السلطات عن الاستجابة لمطالبهم بإطلاق سراحهم، وإجراء الفحوص في السجون، وتوفير أدوات النظافة، والمرافق الصحية المناسبة، والحجر الصحي للسجناء المشتبه في إصابتهم".



