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وزير التموين: يوجه بصرف 251 مليون جنيه قيمة سلع فارق نقاط الخبز

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:06 ص
على المصيلحي وزير التموين
على المصيلحي وزير التموين
أحمد الشيخ

أصدر  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته للهيئة العامة للسلع التموينية، لسرعة صرف قيمة سلع فارق نقاط الخبز عن شهر مارس بإجمالي مبلغ 251 مليون جنيه، وذلك لكافة بدالي التموين، وفرع مشروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك مبكراً بعشرة أيام عن موعد صرفها المقرر.

يأتي ذلك حرصاً من الوزارة على توفير السيولة اللازمة لبدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي لقيامهم بتدبير وتوفير السلع الحرة لديهم لطرحها للمواطنين للصرف فى منظومة فارق نقاط الخبز، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتي توفرها الوزارة.

ويذكر أنه فى وقت سابق قد قرر  الدكتور علي المصيلحي مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلاً من إنتهاء صرفها يوم ٢٠ من كل شهر.

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