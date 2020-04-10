قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

أوضح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تفاصيل تطبيق العزل المنزلي على عزبة في قرية مغاغة بمنشية نيازي بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين مواطنيها.





ولفت "القاضي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن سبب العدوى هو شخص قادم من تركيا حامل للفيروس، نقل العدوى لـ3 أفراد من أسرته، وتم نقلهم لمستشفى العزل.





وقال محافظ المنيا: إن تعداد العزبة ليس كبيرا فهو لا يتخطى عن 2000 نسمة، مؤكدا أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات لأهالي العزبة، ويتم متابعاتهم يوميا.





ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمصر إلى 348 حالة





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.





تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا و15 وفاة





وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





إجمالي عدد مصابي كورونا بمصر 1699 حالة





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 118 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





خط ساخن للرد على استفسارات المصريين بشأن كورونا





وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



