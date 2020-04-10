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التموين: مد صرف نقاط الخبز لـ 30 أبريل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:11 ص
نقاط الخبز
نقاط الخبز
 قال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه قرر مد صرف نقاط الخبز والتى كانت تنتهى يوم 20 من كل شهر إلى نهاية الشهر حيث يصلح استخدام النقاط حتى أخر يوم في شهر أبريل وذلك فى محاولة من الوزارة لطمأنة المواطنين والحفاظ على صحتهم ومنع التزتحم لصرف المقررات التموينية.

ونقاط الخبز يتم صرفها من خلال المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين مع مقررات السلع التموينية المخصصة للمواطنين شهرياً.

وأوضح المصيلحي، أنه في في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين واتباعاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بمنع التكدس والزحام استثنت الحكومة المنافذ التموينية والعاملين بها وسيارات نقل المنتجات الغذائية من حظر التجوال المفروض على كافة انحاء الجمهورية من الساعة 7 مساء وحتى السادسة من صباح كل يوم، كما تم مد ساعات العمل بالمنافذ والمجمعات وفروع جمعيتى من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساء يومياً، لإتاحة أكبر فرصة للمواطنين لصرف كافة السلع التموينية دون تزاحم أو تكدس للحفاظ على صحتهم فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار وزير التموين خلال الفيديو إلى ان المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية زيت وسكر وأرز يكفي لمدة 4 أشهر، وأن المخزن الاستراتيجي من البروتين سواء لحوم أو دواجن يكفي لمدة 6 أشهر وهو ما لا يثير اى قلق.

واكد وزير التموين أن القيادة السياسية وجهت نحو زيادة هذا المخزون مطالباً المواطنين بتجنب التجمعات، أو الزحام على السلع مؤكداً ان المخزون يكفي الجميع، لافتاً أن الحظر لا يشمل محال السوبر ماركت والبيع المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن وأن الحكومة حريصة على توافر تلك السلع دون اى نقص.

وجه اليوم الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رسالة للشعب المصري حول المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية واللحوم والدواجن في مصر ومدى توافر السلع الغذائية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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