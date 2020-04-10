Advertisements

فريق "يو تو"الغنائي يتبرع بـ"10 مليون دولار" لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:15 ص
بوابة الفجر
وكالات

 ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن فريق يو تو الغنائي الأيرلندي تبرع بـ10ملايين يورو ( 10.9مليون دولار) للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا في أيرلندا.

وسوف يتم استخدام هذه الأموال لدعم العاملين في المجال الطبي وشراء معدات وقاية للأطباء والممرضين.

وذكر تلفزيون أر تي إي الأيرلندي، أن بعض المعدات الطبية التي موَّلها الفريق الذي يقوده المغني الشهير بونو، وصلت بالفعل مطار دبلن.

وأشاد رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار بهذه الجهود، وكتب تغريدة قال فيها: الحكومة أصدرت أوامرها بالحصول على ما كان يطلق عليه في الأوقات الطبيعية إمدادات طبية لمدة 13 عاماً، مع ذلك نرحب بمساعدة القطاع الخاص.

وقد أشارت الإحصاءات الرسمية الصادرة، أمس الأربعاء، أن أيرلندا سجَّلت نحو 6000 حالة إصابة بالفيروس، و235 حالة وفاة.

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ يوم

قفزة كبيرة الفترة المقبلة.. بشرى سارة لمستثمري الذهب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 11 ساعة

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ ساعة

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 7 ساعات

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاه والدة المطرب وليد سعد

منذ حوالي 3 ساعات

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تراجع حالات الوفاة اليومية بـ"كورونا" في أمريكا إلى 1783 شخصا

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 17 ساعة

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 8 ساعات

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 ص

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

02:18 ص

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

10:06 م

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

01:52 ص

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر