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الدبابة الإفريقية يوجه صدمة قوية للأهلي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

وجه واحد من نجوم نادي مازيمبي صدمة قوية إلى النادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة.

 

وكان النادي الأحمر قد أظهر في الفترة الأخيرة اهتمام كبير بالتعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

 

ولكن كشف موليكا أنه لا يرغب في الانضمام إلى أي نادي عربي أو داخل إفريقيا في الصيف وأنه يفضل الاحترام في الخارج وخوض تجربة جديدة.

 

وسيبدأ مسئولو لجنة التخطيط بالقعلة الحمراء في البحث عن مهاجم أجنبي جديد في الفترة المقبلة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق بالموسم القادم.

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