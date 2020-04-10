الطالع الفلكي الجُمعَة 10/4/2020..مَحَطّة الوصُول!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى العاشرة و35 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الثانية عشرة و56 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَل من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى فَرْغْ المُقدّم من 3 أبريل - 15 أبريل.





اليوم 2 برمودة قبطى ، 10 نيسان رُومى، 17 شعبان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (تمُوت إيه يابا؟ رَبِّنا يدّيلك طولة العمر وتخلّلَك ألف سنة) - لا أنا رَاضِى بِيُومِين.(ميشيل بيكولى من فيلم المُهاجر-1994)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد الفنان المصرى العالمى عمر الشريف رَحِمَهُ الله ، الفص الأيمن من المخ يتحكم فى قدرات الإبداع الفنّى والمُوسيقى والخيال أما الفص الأيسر فيختص بالقدرات الحسابيّة والمنطق ، عادةً أنت تتفوق فى أحدهما عندما تستعمل يدك اليمنى أو اليسرى أما عُمرالشريف فقد نجح فى المهارتيْن معاً فهو حاصل على بكالوريوس الفيزياء والرّياضيّات من جامعة القاهرة وبكالوريوس الفنون من الأكاديميّة الملكيّة البريطانية،من جهة يجيد أكثرمن ثلاث لغات بطلاقة وجهةٍ أخرى مُتمرّس فى حساب الإحتمالات بلعبة البريدج التى ألّف عنها كتاباً ، إحتفالاً به فهذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم ميشيل ديمترى جوزيف شلهوب وإسم الشّهرة عمرالشريف مع التنبيه أن تلك الأسماء لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لاأكثر ، لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.





(الولد الذّهبى)،(الغازى)،(طبيعة متواضعة)،(بكاء حزين)،(ماسة عملاقة)،(قوّة الدّعاء)،(أميرعلى أكثرمن بلد)،(من الصفوة/كريمة المُجتمع)،(وجه محظوظ)، (يفى بوعده-كلمة شرف)،(إحتفالات مُتواصلة)،(كل ألعاب النجوم)،(روايات شكسبير).





*قرينته الفلكيّة

الفنانة الرّاحلة نوال أبوالفتوح رَحِمَهَا الله والتى وافق تاريخ ميلادها يوم وفاتها أيضاً فى 10 أبريل بالعام 2007 بعمر67 سنة،حاصلة على بكالوريوس معهد المُوسيقى وعملت بتدريس العزف المُوسِيقِى ،هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم نوال أبو الفتوح قابيل مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليها بِالفَاتِحَة.





(من الضّعف للقوّة)،(أجمل واحدة فى العمارة) ،(كن جُزءاً من الأضواء)،(لن أخاف من أىّ شَرّ)،(حكمة سُلَيْمَانِيّة)،(سبعة شقيقات)،(أطياف بيضاء من القمر)، (محطّة الوصول الأخيرة) ،(أعظم حُبّ هو الحُبّ الذى يأتينا من الله تَعَالى).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مزاجك مُواتٍ لفعل الخير سواءً بالتصدّق على الفقراء أومساعدة صديق بمأزق،إحرص أن تكون المساعدة فى حدود أمكانياتك دون ضرر عليك.

برج الثور: الكتمان فضيلة فيما يخص ميزانيّتك، لاداعى لإذاعة نشرة مُفصّلة عن حالتك الماليّة للآخرين ، دَارِى على شمعتك.

برج الجوزاء: طلباتك الكثيرة تعكس رغبتك أن يهتم الآخرون بك ،أسلوبك مُنفر قد يُظهرك بشكل الأنانى محور الكون فللآخرين إحتياجاتهم أيضاً.

برج السّرطان: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثير سلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج الأسد: لسانك حصانك ، مقولة شائعة تفيد أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك لتوفّرعلى نفسك قطع وعود تحت حماسة قد لاتتمكّن من الوفاء بها.

برج العذراء : إستثمر يوم عطلتك فى خدمة منزلك بعيداً عن التواكل والكسل، خدمة بسيطة لستّ الدّار تُبعد عنك سمعتك بالكسل وقت العطلات.





برج الميزان: أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.

برج العقرب: طاقة مُرتفعة عليك تفريغها فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً ، أو مُمارسة رياضة بدنية أو هواية تحبّها إن كنت عازباً.





برج القوس: لاتسمح لفرصة مكوثك فى المنزل أن تكون مناسبة لصنع مشاكل لالزوم لها مع أفراد الأسرة، على العكس حاول أن تصنع جوّاً من السعادة.





برج الجدى: إحترس من الإفراط فى الطعام أو إلتهام أطعمة غير مُتناسبة فى توقيتٍ واحد، مشاكل الهضم واردة الحدوث فانتبه لصحّتك.





برج الدّلو: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد أنصاف الحلول.





برج الحوت: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.



