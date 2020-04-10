ووهان تستمر في اختبار السكان مع تخفيف إغلاق فيروس كورونا

لا تزال مدينة ووهان في الصين، حيث بدأ تفشي فيروس كورونا العالمي، تختبر السكان بانتظام على الرغم من تخفيف إغلاقها الصارم لمدة شهرين، مع قلق الصين من حدوث انتعاشة في الحالات حتى عندما تضع نصب عينيها تطبيع الاقتصاد.





وقالت فينج جينج، التي يدير مجموعة من العاملين في المجتمع الذين يعتنون بحي تنهولين في ووهان، خلال جولة تديرها الحكومة للصحفيين، اليوم الجمعة: "إنهم سيواصلون إجراء فحوصات مكثفة على السكان"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضافت: "نقوم بإجراء فحوصات صحية شاملة كل يوم ونحتفظ بسجلات مفصلة لحالتهم الصحية، ولا يوجد احتمال حدوث حالات بدون أعراض في مجتمعها".





وأشارت إلى أن: "الحي الذي نعيش فيه حاليًا مجتمع خالٍ من الوباء - لقد مر 45 يومًا حتى الآن، لذلك ليس لدينا هذا الوضع".





لا تزال هناك مخاوف بشأن تدفق المرضى المصابين من الخارج وكذلك قدرة الصين على اكتشاف المرضى الذين لا يعانون من أعراض، وحاولت الحكومة في ووهان طمأنة الجمهور بأنها لا تزال يقظة.



