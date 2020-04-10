Advertisements

ووهان تستمر في اختبار السكان مع تخفيف إغلاق فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
لا تزال مدينة ووهان في الصين، حيث بدأ تفشي فيروس كورونا العالمي، تختبر السكان بانتظام على الرغم من تخفيف إغلاقها الصارم لمدة شهرين، مع قلق الصين من حدوث انتعاشة في الحالات حتى عندما تضع نصب عينيها تطبيع الاقتصاد.

وقالت فينج جينج، التي يدير مجموعة من العاملين في المجتمع الذين يعتنون بحي تنهولين في ووهان، خلال جولة تديرها الحكومة للصحفيين، اليوم الجمعة: "إنهم سيواصلون إجراء فحوصات مكثفة على السكان"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "نقوم بإجراء فحوصات صحية شاملة كل يوم ونحتفظ بسجلات مفصلة لحالتهم الصحية، ولا يوجد احتمال حدوث حالات بدون أعراض في مجتمعها".

وأشارت إلى أن: "الحي الذي نعيش فيه حاليًا مجتمع خالٍ من الوباء - لقد مر 45 يومًا حتى الآن، لذلك ليس لدينا هذا الوضع".

لا تزال هناك مخاوف بشأن تدفق المرضى المصابين من الخارج وكذلك قدرة الصين على اكتشاف المرضى الذين لا يعانون من أعراض، وحاولت الحكومة في ووهان طمأنة الجمهور بأنها لا تزال يقظة.

أبلغت الصين عن انخفاض في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الجمعة، بعد أن وعد القادة بتسريع الانتعاش الاقتصادي للبلاد وتعزيز الطلب المحلي وإعادة المزيد من الناس إلى العمل.

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ يوم

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تراجع حالات الوفاة اليومية بـ"كورونا" في أمريكا إلى 1783 شخصا

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 7 ساعات

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 7 ساعات

قفزة كبيرة الفترة المقبلة.. بشرى سارة لمستثمري الذهب

منذ نصف ساعة

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاه والدة المطرب وليد سعد

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 17 ساعة

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 11 ساعة

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 ص

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

02:18 ص

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

10:06 م

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

01:52 ص

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر