إنطلاق معارض "أهلا رمضان" اليوم.. تعرف على أسعار الياميش بمنافذ التموين





وأكد الدكتور على المصيلحي على أن عدد منافذ ومعارض اهلا رمضان هذا العام تصل إلي ١٨٠٠ منفذ بزيادة كبيرة فى عددها عن العام الماضي ومنها على سبيل المثال ٦٠ منفذا للشركة المصرية لتجارة الجملة، و٥٠ منفذ للشركة العامة لتجارة الجملة بالإضافة إلى كافة السلاسل التجارية الاخري.





وأعلن وزير التموين، عن بداية عمل منافذ أهلا رمضان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٠ ولمدة شهر حتي ١٠ مايو ٢٠٢٠.