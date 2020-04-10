غادة عبدالرازق تروج لمسلسلها "سلطانة المعز"

روجت الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، المقرر عرضه ضمن دراما شهر رمضان 2020.

ونشرت غادة عبد الرازق بوستر لمسلسلها الجديد "سلطانة المعز" المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠، وذلك على حسابها الشخصي بموقع " إنستجرام".

"سلطانة المعز" من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، ودينا، ومحمد حاتم، وغيرهم من النجوم.

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد توقف تصوير فيلم "حفلة 9" بطولة ​غادة عبد الرازق​ بعد أسبوع واحد فقط من انطلاقه، وذلك بسبب انشغال أبطاله بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية الجديدة.