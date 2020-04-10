مفاجأة.. برشلونة يتراجع عن ضم نيمار

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة بدأ في التراجع عن فكرة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يفضل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان في الصيف القادم عن التعاقد مع نيمار.

وكشفت الصحيفة أن تفضيل نادي برشلونة لفكرة ضم مارتينيز عن نيمار في الصيف له عدة أسباب على رأسها القضايا التي تقدم بها نيمار ضم البارسا ورفضه التنازل عنها.

كما ذكرت الصحيفة أنه بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة فلن يتمكن النادي من دفع راتب ضخم لنيمار مثل الذي يحصل عليه في باريس ويصل إلى 36 مليون يورو على عكس لاوتارو الذي يحصل على 2 مليون يورو فقط.

ولكن أوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة سيحاول إنهاء الصفقتين في الصيف القادم ولكن إذا كان الأمر معقدا فإنه سيكتفي بضم لاوتارو مارتينيز فقط.