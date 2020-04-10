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كمبوديا تعتمد قانونا للسماح لسلطات الطوارئ بالتصدي لفيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:26 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أقر البرلمان في كمبوديا قانونًا جديدًا، اليوم الجمعة، لتمهيد الطريق لحالة الطوارئ، التي قال رئيس وزراء البلاد هون سين، إنه قد يضطر إلى إعلانها لتعزيز الحملة ضد فيروس كورونا.

يسمح القانون للحكومة في حالات الطوارئ بمراقبة الاتصالات، والسيطرة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وحظر أو تقييد توزيع المعلومات التي يمكن أن تولد الخوف أو الاضطراب العام، أو التي قد تضر بالأمن القومي، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم وزارة العدل، تشين مالين: "إن الغرض من إصدار هذا القانون لكمبوديا ليس فريدًا، حيث يوجد بالفعل هذا القانون في العديد من الدول الديمقراطية الأخرى".

ويهدف القانون إلى حماية النظام العام والأمن ومصالح الناس وحياةهم وصحتهم وممتلكاتهم وبيئتهم.

وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن حالة الطوارئ ستعطي سلطات واسعة لهون سين، الذي طالما أدانته الدول الغربية لقمع المعارضين وجماعات الحقوق المدنية ووسائل الإعلام.

وقالت وزارة الصحة، إن كمبوديا أبلغت عن حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، ليرتفع العدد إلى 119 حالة.

كان هون سين متشككًا في البداية بشأن التهديد الذي يشكله فيروس كورونا، لكن الحالات تزايدت، وفي الأسابيع الأخيرة أمرت الحكومة المطاعم والحانات والكازينوهات بإغلاق تأشيرات الدخول المحدودة والمحدودة للأجانب.

وقال هون سين، إنه قد يحتاج إلى سلطات طارئة للمساعدة في وقف تفشي المرض.

يشغل حزبه كل مقعد في الجمعية الوطنية من 125 مقعدًا، وصوت جميع الأعضاء الحاضرين على اعتماد قانون حكم البلد في حالة الطوارئ.

وتقول جماعات حقوقية، إن القانون يحتوي على أحكام واسعة وغامضة من شأنها، أن تنتهك الحقوق الأساسية ويمكن إساءة استخدامها ضد النقاد.

وينص على عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات لكل من أدين بعرقلة السلطات أو عدم احترام التدابير الحكومية التي تؤدي إلى الاضطرابات أو تؤثر على الأمن القومي.

وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش في آسيا، إن كمبوديا يجب أن تسن قوانين لحماية الصحة العامة بعدم استخدام الفيروس التاجي كذريعة لتمديد سلطات الحكومة.

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