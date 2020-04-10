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التنمية المحلية: إزالة 4 آلاف حالة تعدٍ بالمحافظات منذ فبراير الماضي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:03 ص
حملة إزالة تعديات
حملة إزالة تعديات
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: إنه تم إزالة نحو 4 آلاف حالة تعدٍ على مستوى كافة المحافظات المصرية، منذ شهر فبراير حيث نجحت المحافظات في إزالة 1641 مخالفة مبانٍ، و1982 لتعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار "قاسم"، اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن ضعاف النفوس يعتقدون أنهم سيستغلون مواجهة الدولة لفيروس كورونا، في قيامهم بالمخالفات، منوها بأن حالات التصالح تكون مع الحالات التي تمت قبل صدور قانون التصالح.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الدولة قامت بنحو 15 موجة لاتسترداد أراضي الدولة، معقبا: "حق الدولة هو حق الشعب"، وأنه تم تكليف العاملين في الوحدات التنفيذية المحلية بالمرور الدائم على مدار اليوم لرصد أي مخالفة للقيام بالإزالة الفورية.

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمصر إلى 348 حالة

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا و15 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي عدد مصابي كورونا بمصر 1699 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 118 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

خط ساخن للرد على استفسارات المصريين بشأن كورونا

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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